الصحة الفلسطينية: 39 شهيدًا ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 10:52

الصحة الفلسطينية: 39 شهيدًا ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي

منذ 32 mins 5 September، 2024
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