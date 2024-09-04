الوزير بيرم رعى حفل افتتاح مهرجان “حصاد المواسم” في النبطية: المقاومة ثقافة حياة وتمسك بالارض ونحن أمام إرادة إنتصار حقيقي

رعى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم، اليوم، حفل افتتاح مهرجان حصاد المواسم “صنع في الجنوب”، وذلك في مبنى معهد “المنار العالي” في النبطية، بحضور شخصيات وفاعليات .

بداية كلمة ترحيب من الزميل ابراهيم ضاوي، ثم القى الوزير بيرم كلمة أشار فيها الى ان “المواهب عندنا موجودة والثقة موجودة والتمسّك بالأرض والحياة الحقيقية، ونحن نجمع بين كل صور الحياة، في الوقت الذي يقدم فيه اولادنا واخواتنا أغلى التضحيات، اخواننا واهلنا يقدمون مواهب ويقدمون صناعة وإقتصادا ومقاومة من نوع آخر، لأنّ المقاومة ثقافة وليس فقط سلاحا بل هي ثقافة حياة وتمسّك بالأرض”.

واضاف: “المشاركون في هذا المعرض يؤكدون انهم قادرون على التنمية واقامة المعارض واستقطاب الناس واظهار المواهب، وانا سعيد جداً لأنّ معرضا يفتح القلب، ورأينا أعمالا إحترافية ينطبق عليها أن الذي اذا اتخذ عملاً أتقنه، وهذا شيء مهم يدل على الثقة والأمل والإرادة والحافزية”.

وختم: “نحن أمام إرادة حياة وإرادة إنتصار حقيقي إن شاء الله، وهو امر يكبر القلب، ندعو بالتوفيق للجميع ونشكر القيمين والمشرفين على المعرض”.

عطوي

وألقى مدير المعهد محمد عطوي كلمة شكر فيها “الوزير بيرم على تلبية الدعوة، كما شكر كل الجهات المنظمة والداعمة والمشاركة، وقال: “الشكر الأكبر لمن ارتقوا وتركوا عيالهم واولادهم لننعم بالامن والامان، هذا المعرض بعض وفاء لهم، لأن من قدم التضحيات قدمها ليبقى هذا المجتمع قويا صامدا قادرا صاحب منعة ومفعما بالحيوية والإنتاج والعمل، وسيبقى هذا المعلم داراً للعلم والثقافة والتربية والإنتاجية .

جابر

ثم كانت كلمة لرئيس “الجمعية التنظيمية لتجار النبطية” محمد بركات جابر قال فيها : “يُشرّفُنا ان نجتمعَ بحضرتِكم اليوم احياءً لإفتتاح هذا المهرجان التجاري-الصناعي الذي يتمُّ إطلاقُه في مدينة النبطيَّة، المعرض الأوسع نطاقاً على صعيد مناطق الجنوب مقارنةً مع نظائره من المهرجانات التي تمَّ افتتاحُها مسبقاً والتي شكَّل نجاحُها عاملاً تحفيزيّا لتوسيع دائرة العمل التسويقي التجاري، وفي هذا العام، يأتي مهرجان”حصاد المواسم”بتشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض المميزة التي تعكس التنوع والتميز في المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركات المشاركة، التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلّي التي تتبلور آثاره في تحفيز النشاط الاقتصادي. فضلاً عن إيجابيّات المعارض من ناحية خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال”.

اضاف: “هذه العوامل وغيرها تجعل من منطقتنا رمزاً للعطاءِ والإنتاج اللامتناهي التي تحكُمهُ كفاءة الجنوبيين وقدرتهم على الإبتكار والتكيُّف مع الظروف الصعبة التي فرضتها التجارب التاريخيّة غير المتوازنة التي شهدتها ولا تزال تشهدُها المنطقة، والتي تزيد من إرادة ابنائها على مواجهة التحدّيات وتعزّز لديهم قيم الإنتماء وغيرها من السمات التي تجعلهم قادرين على الاستمرار في تطوير مجتمعاتهم وتحقيق الإنجازات البنّاءة. مع املنا بأن تحمِل عزيمتهم خبايا نصرٍ مأمول لجنوبنا الأبيّ ولغزّةَ التي تُعظَّم لها القضيَّةُ الإنسانيّة والتي تعتبر ميزاناً لإيماننا وعروبتنا وكرامتنا، فكيف لا تهوى افئدتُنا اليها، وقد قال فيها إمامُنا المغيَّب السيّد موسى الصّدر”يأبى شرفُ القدسِ ان يتحرَّر إلا على ايدي المؤمنين الشرفاء” ففي ذكرى تغييبه السنويّة السادسة والأربعين نجدّدُ عهدنا في الاستمرار بالسير على خطى المقاومة”.

ثم القى رئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل كلمة تلتها كلمة لـ”جمعية بنين”.

وختاما قص بيرم الشريط التقليدي لافتتاح المعرض وجال والحضور في ارجائه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام