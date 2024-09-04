‫مظاهرات في تل أبيب وحيفا تطالب الحكومة الصهيونية بوقف الحرب وتتهمها بالمسؤولية عن مقتل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 20:38

‫مظاهرات في تل أبيب وحيفا تطالب الحكومة الصهيونية بوقف الحرب وتتهمها بالمسؤولية عن مقتل الأسرى

منذ 32 mins 4 September، 2024
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