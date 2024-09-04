مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة طلوسة وأطراف بلدة بني حيان في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 18:56

مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة طلوسة وأطراف بلدة بني حيان في جنوب لبنان

منذ 53 mins 4 September، 2024
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