عسيران: الشعب اللبناني سيستمر بالدفاع عن أرضه

أكد عضو كتلة” التنمية والتحرير “النائب علي عسيران أن “الشعب اللبناني سوف يستمر في الدفاع عن ارضه والتمسك بها على غرار الأجداد منذ زمن بعيد”.

وقال عسيران في حديث له الاربعاء إن “استمرار إسرائيل بالاعتداء على وطننا لن يجديها نفعا لأن التصدّي لها سيبقى وبشتى الطرق، لذا يتوجب البحث عن مسار إيجابي لتصحيح الظروف السياسية في لبنان”.

وأمل عسيران أنه “بعد هذه المعاناة الطويلة والكثيرة التي شهدها ويشهدها لبنان، سوف نصل إلى ظروف تمكّن هذا البلد العزيز المميُز بأن يعود علماً يرفرف على الشرق والغرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام