اعلام العدو: سقوط صاروخ في كريات شمونة دون دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 17:12
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابتهما إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة
إعلام العدو: اندلاع حرائق في عدد من المستوطنات في الجليل الأعلى وطواقم الإطفاء تحاول إخمادها
مراسل المنار: طيران العدو استهدف عيتا الشعب وبني حيان وطريق عيناثا - كونين وقبريخا والحجير ومدفعيته قصفت شبعا وكفرشوبا
شهداء وجرحى في اليوم الـ334 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وسط استمرار المجازر والتدمير الممنهج في القطاع
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و107 إصابات خلال 24 ساعة
مراسل المنار: 4 شهداء في قصف صهيوني على مربع مسجد التقوى بمنطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة
شؤون الأسرى: اعتقال 30 فلسطينيا في الساعات الأخيرة ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية إلى أكثر من 180
قوات العاصفة -كتيبة طولكرم: مجاهدونا أمطروا قوات مشاة العدو بمحور الشهداء والسوالمة بالرصاص محققين إصابات مباشرة
إعلام العدو: العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة
حركة حماس: انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف الأسرى الصهاينة بينما تتواصل الإبادة بحق شعبنا يثير علامات استهجان واستغراب
تظاهرة حاشدة للمستوطنين أمام مقر حزب الليكود ضد نتنياهو احتجاجاً على عرقلته الصفقة حول غزة
المقاومة الإسلامية استهدفت مقر قيادة كتيبة السهل في بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بصليات من الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية: استهداف بيت هلل وديشون جاء ردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية خاصة عيتا الشعب والخيام
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعا لجنود العدو في ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة
وزارة الصحة اللبنانية: جريحان نتيجة غارة للعدو الصهيوني على الخيام جنوب لبنان
مراسل المنار: 6 شهداء وعدد من الإصابات في قصف معادٍ استهدف تجمعا للمواطنين في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة
كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بصواريخ 107 مقر القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة
قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية الواسعة في مدن شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها لليوم الـ8 على التوالي
الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا ونحو 140 جريحا في الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الاسبوع الماضي
كتائب القسام: مقاومونا وباقي الفصائل يخوضون اشتباكات مع الاحتلال في مخيم طولكرم وأوقعوا جنوداً قتلى وجرحى
إعلام العدو: الجيش يواجه تهديدا كبيرا في مخيمات شمال الضفة رغم توافر معلومات استخباراتية
الجهاد الإسلامي: ممارسات الاحتلال الهمجية عدوان يضرب بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعيته
الجهاد الإسلامي: توسيع الاحتلال عدوانه إلى مختلف مناطق الضفة المحتلة لن يحقق أهدافه في كسر صمود ومقاومة شعبنا
حركة حماس: تفشّي الأمراض المُعدية بشكل كبير في سجون الاحتلال هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى
حركة حماس: نطالب المنظمات الدولية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من عذابات داخل سجون الاحتلال
زعيم المعارضة الصهيونية لابيد: حان الوقت لتغيير الحكومة وإنهاء الحرب
ان بي سي: زوجة أحد المحتجزين الستة القتلى رفضت مقابلة نتنياهو
إعلام العدو: رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية درور اساراف استقال من منصبه في إطار موجة الإستقالات
حماس: محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب
المقاومة الاسلامية في العراق هاجمت ميناء حيفا في الأراضي المحتلة فجر اليوم بالطيران المسيّر
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا يقدم استقالته إلى البرلمان
اعلام العدو: سقوط صاروخ في كريات شمونة دون دوي صفارات الإنذار
منذ 21 mins
4 September، 2024
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