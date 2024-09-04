اعلام العدو: سقوط صاروخ في كريات شمونة دون دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 17:12

اعلام العدو: سقوط صاروخ في كريات شمونة دون دوي صفارات الإنذار

منذ 21 mins 4 September، 2024
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