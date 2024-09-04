وزارة الصحة الفلسطينية: 33 شهيداً ونحو 140 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 685 شهيداً ونحو 5700 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 17:12

وزارة الصحة الفلسطينية: 33 شهيداً ونحو 140 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 685 شهيداً ونحو 5700 جريح

منذ 2 ساعة 4 September، 2024
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