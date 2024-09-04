جيش العدو الإسرائيلي: إطلاق 60 صاروخا من لبنان تجاه المنطقة الشمالية منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:30

جيش العدو الإسرائيلي: إطلاق 60 صاروخا من لبنان تجاه المنطقة الشمالية منذ صباح اليوم

منذ 22 mins 4 September، 2024
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