كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بصواريخ الـ 107 مقر القيادة والسيطرة عند خط الامداد في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:30

كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بصواريخ الـ 107 مقر القيادة والسيطرة عند خط الامداد في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة

منذ 22 mins 4 September، 2024
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