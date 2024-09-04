مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تموضعًا لجنود العدو في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 15:22
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تموضعًا لجنود العدو في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 20 mins
4 September، 2024
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