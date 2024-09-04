مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 13:30

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا

منذ 42 mins 4 September، 2024
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