طيران العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 4 2024 - 04:04

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة

منذ 24 mins 4 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة