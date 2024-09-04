العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 04:02

العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 4 September، 2024
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