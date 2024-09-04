قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 02:30
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المقاومة الاسلامية استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في المنارة بالأسلحة المناسبة ما ادى لسقوط إصابات واشتعال النيران
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي المنارة بالأسلحة الصاروخية وبياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابتهما اصابة مباشرة
أبو عبيدة: بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات للمجاهدين المكلفين حراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الإحتلال
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة المحتلة
منذ 25 mins
4 September، 2024
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