مكتب إعلام الأسرى: ️نطالب المؤسسات الدولية بتولي مسؤولياتها تجاه الأسرى والضغط على الاحتلال لتوفير العلاج لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 23:28

مكتب إعلام الأسرى: ️نطالب المؤسسات الدولية بتولي مسؤولياتها تجاه الأسرى والضغط على الاحتلال لتوفير العلاج لهم

منذ 15 mins 3 September، 2024
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