إصابة طفل وشاب برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 23:28

إصابة طفل وشاب برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة المحتلة

منذ 32 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة