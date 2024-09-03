إصابات بقصف طيران العدو الاسرائيلي لشقة سكنية في بناية حرزالله مقابل منتزه البلدية بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 18:54

إصابات بقصف طيران العدو الاسرائيلي لشقة سكنية في بناية حرزالله مقابل منتزه البلدية بمدينة غزة

منذ 52 mins 3 September، 2024
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