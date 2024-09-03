مجلس ماروم الجليل الإقليمي الصهيوني: اندلاع حريق في مستوطنة أفيفيم عقب سقوط صاروخين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 17:22

مجلس ماروم الجليل الإقليمي الصهيوني: اندلاع حريق في مستوطنة أفيفيم عقب سقوط صاروخين

منذ 41 mins 3 September، 2024
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