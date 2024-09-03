غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت محيط شارع أبو حسني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 17:22

غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت محيط شارع أبو حسني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 58 mins 3 September، 2024
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