المقاومة تستهدف قوات العدو الاسرائيلي بعبوات ناسفة متتالية في مخيم طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 17:22

المقاومة تستهدف قوات العدو الاسرائيلي بعبوات ناسفة متتالية في مخيم طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 58 mins 3 September، 2024
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