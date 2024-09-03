مراسل المنار: قوات العدو أطلقت النار على المدني المتعاقد مع قوات اليونيفيل وأصيب بعدة طلقات ونقلته اليونيفيل الى مستشفى مرجعيون الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 14:18

مراسل المنار: قوات العدو أطلقت النار على المدني المتعاقد مع قوات اليونيفيل وأصيب بعدة طلقات ونقلته اليونيفيل الى مستشفى مرجعيون الحكومي

منذ 45 mins 3 September، 2024
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