منظمة الصحة العالمية: يجب تطعيم 90% من أطفال غزة دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال لوقف انتشار العدوى داخل القطاع وفي الدول المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 12:48

منظمة الصحة العالمية: يجب تطعيم 90% من أطفال غزة دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال لوقف انتشار العدوى داخل القطاع وفي الدول المجاورة

منذ 37 mins 3 September، 2024
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