سرايا القدس- كتيبة جنين: مقاتلونا في مجموعة كفردان يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 12:46

سرايا القدس- كتيبة جنين: مقاتلونا في مجموعة كفردان يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال

منذ 38 mins 3 September، 2024
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