مصادر فلسطينية: 10 شهداء بينهم 4 نساء وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 12:46

مصادر فلسطينية: 10 شهداء بينهم 4 نساء وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس منذ فجر اليوم

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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