هآرتس: توقعات بأن تتخذ الجنائية الدولية قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال أيام أو أسابيع قليلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 11:14

هآرتس: توقعات بأن تتخذ الجنائية الدولية قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خلال أيام أو أسابيع قليلة

منذ 56 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة