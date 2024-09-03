قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 05:08

قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة