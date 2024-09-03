قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وسط اطلاق نار كثيق من الطيران المروحي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 00:20

قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وسط اطلاق نار كثيق من الطيران المروحي في المنطقة

منذ 58 mins 2 September، 2024
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