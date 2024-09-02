القوات المسلحة اليمنية تنفذ عسكرية نوعية استهدفت سفينة ( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيرة وقد أصيبت إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 22:40
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كتائب المجاهدين-جنين: يواصل مجاهدونا اشتباكهم مع العدو بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة في مدينة جنين ومخيمها
الاعلام الفلسطيني: مقاومون يطلقون النار تجاه طائرة مروحية لجيش الاحتلال بأجواء مخيم الفارعة في طوباس
أبو عبيدة: بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات للمجاهدين المكلفين حراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد يحذر في رسالة وزراء الحكومة من تفكك البلاد
القيادي في حركة حماس علي بركة للمنار: لا خيار امام نتنياهو الا الذهاب لوقف اطلاق النار والقبول بشروط المقاومة
أبو عبيدة: بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات لحراس الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال
تظاهرات للمستوطنين في القدس وتل أبيب وبئر السبع وهرتسليا تطالب نتنياهو بصفقة تبادل أسرى وتتهمه بعرقلتها
اتحاد نقابات العمال الصهيونية: من الغد سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي والإضراب يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والصحة
القناة 12 الصهيونية: سيتم إغلاق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط من الساعة 8:00 من صباح الاثنين بسبب الإضراب
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 40738 شهيدا و 94154 اصابة
مراسل المنار: 29 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه
حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عسكرية نوعية استهدفت سفينة ( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيرة وقد أصيبت إصابة مباشرة
منذ 10 mins
2 September، 2024
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