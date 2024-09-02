القوات المسلحة اليمنية تنفذ عسكرية نوعية استهدفت سفينة ( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيرة وقد أصيبت إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 22:40

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عسكرية نوعية استهدفت سفينة ( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيرة وقد أصيبت إصابة مباشرة

منذ 10 mins 2 September، 2024
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