مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 19:20

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة حولا

منذ 42 mins 2 September، 2024
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