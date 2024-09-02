المقاومة الاسلامية ترد على اعتداءات الاحتلال وشهيدان بقصف للعدو في الناقورة

ردت المقاومة الإسلامية على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة، وقصفت أكثر من مرة، مستعمرات عين ‏يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

واستهدفت المقاومة عند الساعة (10:10) انتشارا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابته إصابةً مباشرة. كما استهدف مجداهدو المقاومة عند الساعة (15:55) موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما استهدفت المقاومة موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية.

واستهدف مجاهدو المقاومة موقع المنارة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. كما استهدفوا عند الساعة (18:50) موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وفجر اليوم، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

وأيضاً وفي إطار الرد على اعتداءات العدو، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

الاحتلال يواصل اعتداءته وشهيدان في الناقورة

استُشهد الشابانِ اللبنانيانِ حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي إثرَ غارةٍ نفذَها الطيرانُ المسيّرُ الإسرائيلي على سيارةٍ عندَ طريقِ عام بلدة الناقورة جنوبض لبنان.

وأفاد مراسلُ المنار، أنّ السيارةَ المستهدفةَ تابعةٌ لشركةِ تقديمٍ خدماتٍ متعاقدةٍ مع اليونيفيل. ويُشيّعُ شهيدا الغدرِ الصهيوني يومَ غدٍ الثلاثاء الساعةَ الحاديةَ عشرةَ قبلَ الظهر في بلدة الناقورة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت مناطق جنوبية عدة. واستهدف الطيران المعادي بلدات يارون، وحانين، وبليدا، ومركبا وحولا.

كما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار بإتجاه شاحنة كانت تعبر على الطريق الحدودي بين كفركلا والعديس، ما ادى الى اصابة اطاراتها وباب السائق الذي نجا بفضل العناية الالهية.

واستهدفت قوات الاجتلال بالمدفعية، منطقة الوادي بين حانين ودبل بقذيفتي مدفعية عيار 155 ملم، وكذلك أطراف بلدة يارون بقذيفتين من عيار 155 ملم، وأطراف بلدة شبعا.

كما أغار الطيران المسير على منطقة “الجوار” الحرجية الى الغرب من بلدة ياطر.

المصدر: الاعلام الحربي