وزارة الصحة في الضفة: 29 شهيداً و 121 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 15:48

وزارة الصحة في الضفة: 29 شهيداً و 121 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي

منذ 51 mins 2 September، 2024
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