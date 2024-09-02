وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغ أولي عن إطلاق نار في منطقة الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 15:46

وسائل إعلام إسرائيلية: بلاغ أولي عن إطلاق نار في منطقة الخليل بالضفة الغربية

منذ 55 mins 2 September، 2024
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