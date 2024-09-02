وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40786 شهيدا و94224 جريحا منذ السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 13:54

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40786 شهيدا و94224 جريحا منذ السابع من أكتوبر

منذ 33 mins 2 September، 2024
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