حركة الجهاد الإسلامي: ندين إقدام قوات الاحتلال على تصفية الشهيد أيمن راجح عابد من بلدة كفر دان في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 13:54

حركة الجهاد الإسلامي: ندين إقدام قوات الاحتلال على تصفية الشهيد أيمن راجح عابد من بلدة كفر دان في جنين

منذ 1 ساعة 2 September، 2024
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