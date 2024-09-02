الأونروا: أكثر من 70 بالمئة من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 13:54

الأونروا: أكثر من 70 بالمئة من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم

منذ 2 ساعة 2 September، 2024
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