مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 11:52

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة

منذ 27 mins 2 September، 2024
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