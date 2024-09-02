كتائب القسام: نكشف عن أولى عملياتنا الاستشهادية بمحافظة الخليل لنؤكد على ما قلناه سابقًا بأن كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 11:50

كتائب القسام: نكشف عن أولى عملياتنا الاستشهادية بمحافظة الخليل لنؤكد على ما قلناه سابقًا بأن كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر

منذ 35 mins 2 September، 2024
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