جيش العدو الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة عقب اكتشاف قوة صهوينية خاصة في المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 05:52

جيش العدو الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة عقب اكتشاف قوة صهوينية خاصة في المخيم

منذ 1 ساعة 2 September، 2024
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