المقاومة الإسلامية نفذت سلسلة عمليات ضد مواقع العدو الإسرائيلي

نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان.

وبالسياق، أصدرت المقاومة سلسلة من البيانات التوضيحية حول عملياتها التي نفذتها يوم الأحد 01-09-2024 وحتى فجر الإثنين 02-09-2024، وجاءت العمليات كتالي:

يوم الأحد:

1- الساعة 14:47 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها.

2- استهداف دورية للجيش الإسرائيلي ‏قرب حاجز كفريوفال بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الإعتداء صباح اليوم على ‏بلدة رميش.

3- الساعة 16:40 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية.

4- الساعة 16:45 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع حدب يارون بِمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها.

5- الساعة 17:30 استهداف موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

6- الساعة 17:35 استهداف موقع راميا بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

7- الساعة 17:15 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

8- استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

10- استهداف تموضع لِكتيبة ‏الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية وإصابته إصابةً مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدتي بيت ‏ليف وبيت ياحون.

يوم الإثنين:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 2-9-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 2-9-2024‏

‏28 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 2-9-2024مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 2-9-2024‏

‏28 صفر 1446 هـ

وزفت المقاومة الاسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي “ميثم السيد” من بلدة النبي شيت في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي “ميثم السيد” مواليد عام 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار