شهيد وإصابات بإطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” صهيونية على خيم النازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 02:42

شهيد وإصابات بإطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” صهيونية على خيم النازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 46 mins 2 September، 2024
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