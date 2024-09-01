سرايا القدس – كتيبة جنين: مواجهات ضارية في السيلة الحارثية والخط الغربي والمجاهدون يستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة ويفجرون عبوة في قوات العدو على محور السنيما – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 23:26
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المقاومة الإسلامية زفت على طريق القدس الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي مواليد 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع
رئيس بلدية تل أبيب: نعلن الإضراب الاثنين تضامنا مع المختطفين وعائلاتهم
القناة 12 الصهيونية: سيتم إغلاق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط من الساعة 8:00 من صباح الاثنين بسبب الإضراب
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 40738 شهيدا و 94154 اصابة
مراسل المنار: 29 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة منذ صباح اليوم
مراسل المنار: 6 شهداء جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة مواطنين على دوار التعليم شمال قطاع غزة
مراسل المنار: استشهاد 4 أشخاص بقصف صهيوني استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة
كتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى دكوا تجمعات لقوات العدو في محور الزيتون جنوب شرق غزة بقذائف الهاون
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم نتنياهو والإدارة الأمريكية المنحازة له المسؤولية عن تعثّر المفاوضات
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
وزير الدفاع الإيراني في اتصال مع نظيره السوري: الجمهورية الإسلامية تدعم إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية
سرايا القدس – كتيبة جنين: مواجهات ضارية في السيلة الحارثية والخط الغربي والمجاهدون يستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة ويفجرون عبوة في قوات العدو على محور السنيما
منذ 24 mins
1 September، 2024
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