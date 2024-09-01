سرايا القدس – كتيبة جنين: مواجهات ضارية في السيلة الحارثية والخط الغربي والمجاهدون يستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة ويفجرون عبوة في قوات العدو على محور السنيما – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 23:26

سرايا القدس – كتيبة جنين: مواجهات ضارية في السيلة الحارثية والخط الغربي والمجاهدون يستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة ويفجرون عبوة في قوات العدو على محور السنيما

منذ 24 mins 1 September، 2024
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