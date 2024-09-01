المقاومة الإسلامية تقصف تموضعاً لِكتيبة ‏الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية ردا على ‏اعتداءات الاسرائيلية وخصوصاً على بلدتي بيت ‏ليف وبيت ياحون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 21:46

المقاومة الإسلامية تقصف تموضعاً لِكتيبة ‏الإستخبارات 8200 التابع لِفرقة الجليل في ثكنة ميتات بِصليات صاروخية ردا على ‏اعتداءات الاسرائيلية وخصوصاً على بلدتي بيت ‏ليف وبيت ياحون

منذ 10 mins 1 September، 2024
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