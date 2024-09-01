مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 20:04
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مراسل المنار: استشهاد 4 أشخاص بقصف صهيوني استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة
كتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى دكوا تجمعات لقوات العدو في محور الزيتون جنوب شرق غزة بقذائف الهاون
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه
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قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات وآليات العدو المتواجدة في محور " نتساريم " بصاروخين من نوع ( 107 ) وقذائف الهاون
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم نتنياهو والإدارة الأمريكية المنحازة له المسؤولية عن تعثّر المفاوضات
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
1 September، 2024
عاجل
بلدة بيت ياحون
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