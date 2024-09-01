سرايا القدس-كتيبة جنين : نواصل استهداف قوات العدو في محاور القتال في مخيم جنين وفي مجموعات كفرذان واليامون والسيلة الحارثية استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للعدو الصهيوني بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 16:32

سرايا القدس-كتيبة جنين : نواصل استهداف قوات العدو في محاور القتال في مخيم جنين وفي مجموعات كفرذان واليامون والسيلة الحارثية استهداف التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للعدو الصهيوني بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين اصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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