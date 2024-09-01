‫قوات العاصفة – كتيبة جنين: نخوض اشتباكات عنيفة وشرسة مع  ‫قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 14:40

‫قوات العاصفة – كتيبة جنين: نخوض اشتباكات عنيفة وشرسة مع  ‫قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين

منذ 16 mins 1 September، 2024
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