إذاعة جيش العدو: المسلحون الفلسطينيون أطلقوا 11 رصاصة على سيارة الشرطة ومعظمها أصابت عناصر الشرطة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 10:26

إذاعة جيش العدو: المسلحون الفلسطينيون أطلقوا 11 رصاصة على سيارة الشرطة ومعظمها أصابت عناصر الشرطة

منذ 6 mins 1 September، 2024
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