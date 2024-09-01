ألوية الناصر صلاح الدين: في عملية مشتركة مع القسام استهدفنا جرافة بقذيفة تاندوم بحي تل السلطان جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 10:26

ألوية الناصر صلاح الدين: في عملية مشتركة مع القسام استهدفنا جرافة بقذيفة تاندوم بحي تل السلطان جنوب قطاع غزة

منذ 50 mins 1 September، 2024
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