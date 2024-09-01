إعلام العدو: الهجوم القاتل وقع بعد نصف ساعة على فتح الجيش للحواجز في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 10:24

إعلام العدو: الهجوم القاتل وقع بعد نصف ساعة على فتح الجيش للحواجز في المنطقة

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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