قوات العدو الإسرائيلي تعتدي على المواطنين الفلسطينيين خلال مرورهم على حاجز الحمرا شمال أريحا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 05:08

قوات العدو الإسرائيلي تعتدي على المواطنين الفلسطينيين خلال مرورهم على حاجز الحمرا شمال أريحا بالضفة المحتلة

منذ 22 mins 1 September، 2024
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