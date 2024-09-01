قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 1 2024 - 03:30

قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال الخليل بالضفة المحتلة

منذ 26 mins 1 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة